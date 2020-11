Adventsradio Schiffweiler : Weihnachtsatmosphäre aus dem Radio

Kirchen stellen sich auf einen Advent und ein Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen ein. Sie müssen wegen der Pandemie neue Wege gehen. Die Kirche in Schiffweiler startet deshalb am 28. November mit einem ökumenischen Radiosender, der auch im Internet empfangbar sein wird. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Schiffweiler Die Kirche in Schiffweiler startet am 28. November mit einem ökumenischen Radiosender im Advent.

Die Evangelische Kirchengemeinde Landsweiler-Schiffweiler startet am Samstag vor dem 1. Advent, am 28. November, das „Adventsradio Schiffweiler“. Bis einschließlich 1. Januar kommenden Jahres bietet ein ökumenisches Team ein abwechslungsreiches Rundfunkprogramm an, täglich (außer mittwochs) zwischen 10 und 20 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Sender ist auf der Frequenz 95,2 in der Kommunalgemeinde Schiffweiler sowie im Internetradio empfangbar.