Gemeinde Schiffweiler meldet : Kinderhaus im Wiesengrund ist bis 9. April erstmal geschlossen

Landsweiler-Reden Wegen mehrerer positiver Coronafälle ist die Kindertagesstätte in Landsweiler-Reden seit Gründonnerstag zu.

Der erste positive Coronafall in der Einrichtung in Landsweiler-Reden wurde am Nachmittag des 23. März bekannt und von der Gemeinde umgehend an das Gesundheitsamt gemeldet. Dort kümmern sich die Mitarbeiter seither um die Kontaktnachverfolgung und prüfen mögliche Infektionsketten. Die Kontaktpersonen begaben sich nach Bekanntgabe zum Coronatest und sofort in die angeordnete Quarantäne.