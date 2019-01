später lesen Die Polizei meldet Kellerbrand wegen technischem Defekt FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Brand in einem Anwesen in der Schiffweiler Konradstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Feuer in einem Kellerraum ab, bevor es auf das gesamte Gebäude übergriff. red