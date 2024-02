Kappensitzung der HCV Die Flitsch in Heiligenwald Wenn das Prinzenpaar die Robbe macht

Unter dem Motto „Sommer – Sonne – braungebrannt“ fand am Samstag die Gala-Kappensitzung in Heiligenwald statt. So saß auch der Elferrat statt in Uniform in bunten Hawai-Hemden und Blumenkette auf der Bühne. Die Gala-Kappensitzung begann mit dem Einmarsch der Prinzengarde durch den Saal. „Gudd warm, gudd für die Kass“, begrüßte Sitzungspräsident Reinhard Wagner die Gäste in Heiligenwald.