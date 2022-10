Freiwillige Feuerwehr Schiffweiler : Heiligenwald kann auf seine Wehr vertrauen

Geehrte und beförderte Feuerwehrleute der Feuerwehr Heiligenwald am Kameradschaftsabend Foto: Maximilian Schwender

Heiligenwald Kameradschaftsabend beim Löschbezirk Heiligenwald mit Ehrungen und Beförderungen.

Zum Kameradschaftsabend Löschbezirk Heiligenwald im Feuerwehrgerätehaus Heiligenwald begrüßte Löschbezirksführer Jan Rumetsch gut 100 Personen. Ehrungen und Beförderungen standen auf dem Programm. Unter den Gästen waren auch der Chef der Wehr und Bürgermeister Markus Fuchs, Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack, Wehrführer Christian Kleis, die Abordnungen aus den Löschbezirken Nord und Landsweiler und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Horst Malter. Der letzte Kameradschaftsabend lag drei Jahre zurück. Diese Zeit sei für den Löschbezirk sehr ereignisreich im Positiven wie im Negativen verlaufen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die Pandemie hatte großen Einfluss auf die Tätigkeiten in der Feuerwehr, wie Übungsdienste und Veranstaltungen, wie es weiter heißt. So konnten teils nur Online-Übungen abgehalten werden. In gewissen Zeiträumen war es wieder möglich, in Präsens mit Kleingruppen zu üben. Wegen der Pandemie habe auch das 125-jährige Bestehen nicht wie geplant gefeiert werden können.

„Umso mehr haben wir uns gefreut, dass wir im Mai 2022 unser Feuerwehrfest nach drei Jahren wieder feiern konnten. Es war ein voller Erfolg. Die Bevölkerung hat uns sozusagen überrannt“, heißt es weiter. Auch konnte Mitte September wieder die Fahrt der Aktiven und Ehrenabteilung in den Schwarzwald stattfinden.

Seit Januar 2022 war einiges an Einsätzen zu absolvieren. Von Bränden über die Technische Hilfe war alles dabei. Insgesamt sind so bis heute 50 Einsätze zusammengekommen. Besonders zu erwähnen sind die Hilfeleistungseinsätze 2021 im Ahrtal, wo die Wehr mehrere Tage mit einer großen Anzahl an Kameraden im Einsatz war. Zurzeit sorgen 72 Aktive Kameradinnen und Kameraden in Heiligenwald für die Sicherheit der Bevölkerung. Die Ehrenabteilung zählt 23 Kameraden. Die Jugendfeuerwehr des Löschbezirks fasst 18 Jungen und Mädchen, die auch immer anwesend und mit Feuer und Flamme dabei seien.

Aber auch im Vereinsleben im Ort sowie bei der Brandschutzerziehung ist die Wehr voller Tatkraft dabei. Ob bei der Absicherung an Fronleichnam oder St. Martin, bei der Brandschutzerziehung im Kindergarten und in der Schule oder auch an den Heiligenwalder Bergmannstagen, die Feuerwehr macht mit.

Ehrungen: Für 15 Jahre Julian Weiskircher, Sören Haupert. Für 20 Jahre Kevin Spang, Dominik Franz, Benedikt Reckentwald, Lander Sascha. Für 25 Jahre Jens Sieslack, Thomas Wachter. Für 30 Jahre Christian Kleis, Florian Knapp, Jörg Held, Thomas Wolfram. Für 35 Jahre Heinz-Jürgen Lambert, Guntram Engel, Bernd Schmidt. Für 45 Jahre Martin Schmidt, Harald Hebel, Michael Sieslack. Für 50 Jahre Werner Wirges, Bernd Altendorf, Horst Malter. Für 65 Jahre Horst Gimmler.

Beförderungen: zum/zur: Feuerwehrmann-/frau: Rüdiger Becker, Petra Schwender-Becker, Maximilian Schwender, Thomas Maurischat, Simon Maurischat, Emma Holzer; Oberfeuerwehrmann/-frau: Tobias Schmidt, Dennis Bick, Lisa Münch, Jan Gehres, Dominik Graff, Rouven Schmit, Luca Krummenauer; Löschmeister: Kevin Spang; Oberlöschmeister: Florian Knapp; Brandmeister: Benedikt Recktenwald, Jens Sieslack.

Eintritte in den Löschbezirk: Kimberly Neis, Markus Friedrich, Alexander Ley, Tobias Christmann, Fabian Rumetsch, Selina Binzel, Marc Schmitt, Jan Hammer, Thomas Wolfram.