Junger Biker bei Sturz verletzt

Leicht verletzt worden ist ein 17-Jähriger aus Schiffweiler bei einem Unfall am Samstag. Der junge Mann war mit seinem 125-Kubik-Leichtkraftrad in der Schiffweiler Hauptstraße unterwegs. Dort parkte ein 54-jähriger Mann aus Schiffweiler mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand. Als der Autofahrer vom Fahrbahnrand anfahren wollte, so die Angaben der Polizei, fuhr er unmittelbar vor den von hinten kommenden Motorradfahrer. Dieser leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und stürzte in Folge dessen nach rechts auf die Fahrbahn. Es fand keine Kollision zwischen beiden Fahrzeugen statt. Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und durch eine zufällig vorbeifahrende Ärztin versorgt. Er wurde schließlich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.