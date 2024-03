Gehirne, Wasserstoff und jede Menge Koffein Transformation gestalten mit saarländischem Hirnschmalz

Wann hat Kaffee das meiste Koffein? Was verraten Augen oder Mund über die Gefühle des Gegenübers? Auf diese und viele weitere Fragen hatten die Schülerinnen und Schüler, die gestern in der Großen Werkstatt in Landsweiler-Reden ihre Projekte im Rahmen des Landeswettbewerbs Jugend forscht präsentierten, Antworten parat.