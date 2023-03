„Disco Dancing on Skates“ Das bietet die neue Rollschuh-Disco in Landsweiler-Reden

„Disco Dancing on Skates“ – von Insidern auch „Jam Skating“ genannt – steckt im Saarland noch in den Kinderschuhen. Die Große Werkstatt in Landsweiler-Reden öffnet am Freitag, 3. März, von 20 bis 24 Uhr nun zum ersten Mal ihre Pforten für Rollschuhfans und Skater und verwandelt sich in eine Rollschuhdisco, wie eine Kreis-Sprecherin in einer Mitteilung schreibt. Veranstaltet vom Jugendbüro des Landkreises Neunkirchen, unterstützt vom Zweckverband Erlebnisort Reden, Skate Network Saar und der Skateschule CIA kann an diesem Tag zu coolen Klängen und bunten Lichtern getanzt werden.