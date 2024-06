Was entsteht auf dem Gelände der Firma Paulus in Schiffweiler? Vom Schandfleck zum Filetstück der Gemeinde?

Schiffweiler · Gleich mehrfach hat die Saarbrücker Zeitung in der Vergangenheit über die Industriebrache in der Mühlenstraße in Schiffweiler berichtet. Nun scheint endlich Bewegung auf das Gelände Paulus zu kommen.

07.06.2024 , 15:28 Uhr

Dieter Wacker vor dem zugewucherten Zugang zum Gelände Paulus an der Mühlenstraße in Schiffweiler. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen