Berufsorientierung Mühlbachschule Schiffweiler: Handwerksberufe in ihrer Vielfalt erkunden

Schiffweiler · 56 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Gemeinschaftsschule Schiffweiler hatten jetzt die Möglichkeit, handwerkliche Berufe näher kennenzulernen. Diese Initiative, organisiert von der Handwerkskammer des Saarlandes in Saarbrücken, fand in verschiedenen Werkstätten statt, darunter Bäckerei/Konditorei, Büromanagement, Metallbearbeitung, Friseurhandwerk, Augenoptik, Goldschmiedekunst sowie Tischlerei und Maurerhandwerk in den jeweiligen Außenstellen.

01.04.2024 , 18:30 Uhr

Achtklässler der Mühlbachschule Schiffweiler erhielten Einblicke in die Welt der Handwerksberufe. Foto: F. Tietz