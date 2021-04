Angebot für demenzkranke Menschen : Café Segen wird seinem Namen gerecht

Im Ratssaal des Rathauses überreichte Bürgermeister Markus Fuchs in einer kleinen Feierstunde Ingrid Rixecker und Petra Nix die Bürgermedaille der Gemeinde Schiffweiler. Foto: Julia Kaiser

Schiffweiler Schiffweiler Bürgermedaille an Ingrid Rixecker und Petra Nix vergeben.

Die Geehrten kamen bereits früh in ihrem Berufsleben mit der sozialen Arbeit in Berührung. Ingrid Rixecker war unter anderem im Homburger Jugenddorf und in der kirchlichen Sozialstation Merchweiler-Schiffweiler tätig. Petra Nix war ebenfalls jahrelang Mitarbeiterin der kirchlichen Sozialstation Merchweiler-Schiffweiler und bildete sich zwischenzeitlich zur Fachkraft für Geronto-Psychiatrie weiter.