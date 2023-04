Informatik an der Grundschule Schiffweiler Lernen mit Roboter und Co in der Grundschule

Mit den bereits im letzten Jahr verlegten Glasfaserkabel, die in den kommenden Osterferien an das Netz angeschlossen und in Betrieb genommen werden, steht dem Einsatz der Digitaltechnik im Unterricht nichts mehr im Wege. „Digitale Medien sind heute nicht mehr aus dem Unterricht wegzudenken und das wird sich in den kommenden Jahren sicherlich auch noch verstärken, umso mehr freut es mich, dass die Schülerinnen und Schüler auf eine zeitgemäße Ausstattung zugreifen können“, so Bürgermeister Markus Fuchs.