Stichwahl am Sonntag Der finale Kampf ums Bürgermeisteramt in Schiffweiler

Während sie an den allermeisten Stellen längst von der Bildfläche verschwunden sind, gehen die Wahlplakate in der Gemeinde Schiffweiler in die Verlängerung. Neue Werbebanner, die die Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe bei der Wahl im Kampf um das Bürgermeisteramt animieren sollen, sind hinzugekommen. Noch ist in Schiffweiler nicht alles entschieden.