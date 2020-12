Nikolaus kam : Nikolaus kam mit der Kutsche

Christkind und Nikolaus fuhren mit der Kutsche durch Landsweiler-Reden. Foto: Kirsch

Landsweiler-Reden Mit einem Engel auf einer Kutsche war der Nikolaus in Landsweiler-Reden unterwegs. Nach der erfolgreichen St. Martins-Aktion hatten die Organisatoren Peter Marx und Markus Weber die Idee geboren, dies an Nikolaus zu wiederholen, so heißt es in der Pressemitteilung.

Peter Kirsch lenkte die Kutsche über die vier Kilometer lange Strecke durch Landsweiler-Reden. Julia Weber als Engel und Schulleiter Markus Weber als Nikolaus standen auf der Kutsche und konnten in viele strahlende Kinderaugen blicken.

Begleitet wurde die Fahrt von der Landsweiler Feuerwehr sowie den Reiterinnen Lucie Marx und Jule Loch.

Der FC Landsweiler-Reden und der Landsweiler Ortsvorsteher Holger Maroldt unterstützten die Fahrt mit einer Geldspende. Hiervon wurden dann noch die Kinder der Kita und Grundschule Landsweiler-Reden mit einigen Leckereien überrascht.