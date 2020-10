St. Martin : St. Martin reitet dieses Jahr alleine

Einen Laternenumzug darf es dieses Jahr wegen der Pandemie nicht geben. Landsweiler hat eine Lösung. Foto: dpa/A2824 Franz-Peter Tschauner

Landsweiler-Reden St. Martin reitet am Dienstag, 10. November, durch Landsweiler-Reden. Nachdem der Martinsumzug abgesagt wurde, suchte Schulleiter Markus Weber das Gespräch mit dem bisherigen „St.Martin. So heißt es in einer Pressemitteilung.

