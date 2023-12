Endlich wieder ein gastronomisches Angebot in der Mühlbachhalle in Schiffweiler „Mein Vater ist die Lokomotive in unserem Betrieb“

Gut zehn Monate musste die Schiffweiler Bevölkerung auf die Wiedereröffnung der Gastronomie in der Mühlbachhalle warten. Nach einem Brand Anfang 2023 (wir haben berichtet) standen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Doch nun, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, konnten die bisherigen Betreiber an ihre Wirkungsstätte zurückkehren. Längst, erzählt Hunny Khan, der Juniorchef, sei man in Schiffweiler heimisch geworden. „Uns sind die Gemeinde und besonders die Menschen sehr ans Herz gewachsen und wir fühlen uns sehr wohl. Wir möchten sehr gerne hier weitermachen“, betont Hunny Khan. Im Januar 2010 hatte Bhuto Khan mit seiner Frau Dalviro das Ristorante La Luna in der Schiffweiler Mühlbachhalle eröffnet. Den Namen brachte der erfahrene Gastronom, der auf gut 40 Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann, von seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Quierschied mit. Auch das gastronomische Angebot, erklärt Hunny Khan, habe die Familie nach dem Umzug nach Schiffweiler beibehalten. „Mein Vater sagt immer, dass er die italienische Küche am besten beherrscht“, so Khan.