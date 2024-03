Digitales Kataster im Wald von Heiligenwald erklärt Der Wald spiegelt sich im Tablet wider

Die Sprühdose und das Tablet hat Lars Kreinbihl immer dabei, wenn er in den Wald geht. Mit einem großen X in orange markiert der Revierförster einen kranken Baum, der eine Gefahr darstellt und weg muss. Der nächste Griff geht zum Tablet. Hier markiert er den GPS-Standort der maroden Eiche. „Sein“ Wald, das Regionalparkrevier, ist quasi als digitales Double in seinem Tablet hinterlegt. Die Forstarbeiter, die den Baum fällen sollen, verlieren keine Zeit mehr mit der Suche.