Seit knapp 40 Jahren schon gibt es diesen Austausch Völkerverständigung in der Backstube

„Abygëlle macht Sandwichs völlig selbstständig. Sie serviert im Café und packt auch sonst überall mit an. Vor allem ihre liebevoll verpackten Kuchenpakete in Form einer Pyramide kommen bei unserer Kundschaft super an. Wir würden sie sehr gerne behalten, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es immer schwieriger wird, gute Auszubildende zu finden“, erzählt Caroline Lang. Sie teilt sich mit ihrem Vater Stefan Lang die Geschäftsführung der Bäckerei Ziegler mit Produktionsstätte im Klinkenthal und 13 Filialen im Saarland.