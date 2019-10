Hobbyausstellung : Hobbykünstler stellen drei Tage lang aus

Vom Feiertag Allerheiligen, 1., an bis einschließlich Sonntag, 3. November, findet die 31. Hobbykünstlerausstellung der Gemeinde Schiffweiler in der Klinkenthalhalle in Landsweiler statt. Dann stellen wieder über 50 Hobbykünstler aus dem Saarland und der Region ihre selbst gefertigten Stücke aus.

