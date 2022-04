Neuer Vorstand : Zägel an der Spitze der Heimatforscher Schiffweiler

Schiffweiler Bei der Mitgliederversammlung des Historischen Vereins Schiffweiler(HVS) wurde ein neuer Vorstand gewählt. Detlev Zägel als Vorsitzender, Friedrich Denne als stellvertretender Vorsitzender und Dietmar Theis als Schriftführer wurden neu gewählt.

Als Schatzmeister wurde Erwin Klein in seinem Amt bestätigt. Komplettiert wurde der Vorstand durch die Beisitzer Bernhard Planz, zuständig für den Bereich Heimatgeschichte, Joachim Schütz, zuständig für die Familienforschung, und Stefan Forster als Wanderführer und zuständig für Bergbaugeschichte. Hans-Walter Wolf und Franz Klaus Biehl sind die neuen Kassenprüfer. Zum weiteren Programm für dieses Jahr gehört auch der zwei Mal im Monat stattfindende Stammtisch für familienkundlich und geschichtlich Interessierte. Der Stammtisch findet montags, in jeder ersten und dritten Woche im Monat, im Vereinsheim der Strauße In der Mühlbach (ehemaliges Tennisheim) statt. Treffpunkt ist jeweils 18 bis 20 Uhr. Die nächsten Treffen sind am 11. April, 2. und 16 Mai.