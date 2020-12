Ortsrat beschließt : Grünes Licht für neue Ampelmännchen

Heiligenwald Ortsrat Heiligenwald beschließt , dass „Bergmännchen“ künftig die Verkehrsregelung Am Sachsenkreuz übernehmen sollen.

Die Kreuzung „Am Sachsenkreuz“ stand gleich zwei Mal im Mittelpunkt der letzten Heiligenwalder Ortsratssitzung in diesem Jahr. Die SPD-Fraktion beantragte die derzeitigen, normalen Ampelmännchen an den Fußgängerüberwegen der Kreuzung durch „Bergmännchen“ zu ersetzen. Der Ortsrat stimmte zu und bat den Ortsvorsteher Klaus Gorny, den Vorschlag der Gemeindeverwaltung zur baldmöglichsten Umsetzung vorzulegen. Gorny: „Mache ich gerne, denn Heiligenwald hat eine lange Bergmannstradition.“ Er wies aber auch daraufhin, dass ein solcher Prozess langwierig sei, denn der Antrag müsse von einigen Stellen bearbeitet und genehmigt werden. Gorny brachte sein Unverständnis zum Ausdruck, dass man in Schiffweiler, bei der dortigen Umstellung, nicht auch die anderen Ortsteile miteinbezogen hat.

Auf Antrag der CDU-Fraktion beschloss der Ortsrat, ebenfalls einstimmig, die Installation einer Laterne am Fußweg zwischen Am Sachsenkreuz und Pestalozzistraße. Ute Beck (CDU) dazu: „Der Durchgang ist zurzeit nicht beleuchtet und stellt eine Gefahrenquelle dar. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit, denn den Verbindungsweg nutzen auch Kinder als Schulweg.“

„Ein weiteres verkehrstechnisches Problem“, so Walter Puhl (SPD), „sind die Spiegel an der Kreuzung Itzenplitzer Straße und Karlstraße. Bei Nebel und kälteren Temperaturen sind die Spiegel so beschlagen, dass der Autofahrer darin nichts erkennen kann.“ Deshalb stellte die SPD den Antrag, dass die Spiegel an der Kreuzung beheizt werden. Gorny sagte zu, den Antrag an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Gorny informierte abschließend die Ortsratsmitglieder darüber, dass am Itzenplitzer Tafelbrunnen die baufällige Hütte nun endlich abgerissen wird und durch eine Sitzgruppe mit Schutzdach ersetzt wird. Leider, so Gorny, bleibt die Feuerstelle erhalten und wird als solche sogar legitimiert. Gegen seinen Willen, so der Heiligenwalder Ortsvorsteher: „Ich sehe die Feuerstelle nach wie vor als Gefahrenpunkt, denn Jugendliche treffen sich dort, halten ihre Gelage ab und hinterlassen Berge von Müll.“

Doch, so Gorny, haben sich Vertreter anderer Kommunen für den Erhalt ausgesprochen. Er sei verärgert über das Abstimmungsverhalten einiger Kommunalvertreter aus anderen Gemeinden bei diesem leidigen Thema.