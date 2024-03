Am 27. März geht es in Schiffweiler vor allem um Investitionen Schiffweiler: Der letzte Haushalt für Bürgermeister Markus Fuchs

Mit einem „vernünftig aufgestellten Haushalt“, der wieder ein „dickes Paket“ an Maßnahmen enthält, einem „bunten Blumenstrauß“ gleichend, möchte sich Schiffweilers Bürgermeister Markus Fuchs, der im September in seiner zweiten Wahlperiode aus seinem Amt auf eigenen Wunsch ausscheidet, verabschieden. Zum letzten Mal hatte er gemeinsam mit seinem Kämmerer Christian Geßner im Vorfeld zur Haushaltssitzung des Gemeinderats in sein Büro eingeladen. Während es für Fuchs der letzte - und „längst nicht der schlechteste Haushalt“ sei, malt Geßner bei seiner zweiten Auflage des Gemeindehaushaltes ein eher düsteres Bild.