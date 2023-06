8,2 Millionen Euro werden investiert Haushalt in Schiffweiler beschlossen: Eine Tatsache schmerzt den Bürgermeister

Es ist der erste Haushalt, der die Handschrift des neuen Schiffweiler Kämmerers, Christian Geßner, trägt, den die Gemeinderatsmitglieder am Mittwochabend im Rathaus verabschiedeten (wir haben berichtet). Geßner erläuterte vor den traditionellen Haushaltsreden noch einmal die drei Schwerpunkte, in die in Schiffweiler investiert werden soll: Bildung, Betreuung und Brandschutz.