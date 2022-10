Streit um geplante Zufahrtsstraße : Artenreichtum auf der Halde Reden: Umweltverbände werfen Gemeinde Schiffweiler „mangelnde Sensibilität“ vor

Landsweiler-Reden Die Umweltverbände BUND, Saarwald-Verein und Nabu lassen die Pläne für eine Zufahrtsstraße auf die Halde Reden hinsichtlich möglichen Verstößen gegen Artenschutzrecht von einem Fachanwalt überprüfen. Was die Umweltschützer an den bisherigen Plänen bemängeln.

Vorkommen von Amphibien und Reptilien „saarlandweit einzigartig“

„Die inzwischen vorliegende faunistische Untersuchung bestätigt sämtliche von uns angeführten 17 Amphibien- und Reptilienarten, die am Standort Reden in einer saarlandweit einzigartigen Häufung vorkommen und zugleich am stärksten von der Planung betroffen sind“, so Karl Rudi Reiter, stellvertretender Nabu-Landesvorsitzender. Zudem seien infolge unterbliebener Artenschutzmaßnahmen in Kombination mit den vergangenen Trockenjahren die Individuenzahlen in Besorgnis erregender Weise rückläufig. Die als Kompensationsmaßnahme lediglich auf einer Teilstrecke vorgesehene Kleintierleiteinrichtung sei darüber hinaus wegen der komplett mit wertgebenden Arten besiedelten Halde nach Einschätzung der Verbände völlig unzureichend.