Fahrradklima-Test : Grüne Schiffweiler: Radwege kontrollieren und reinigen

Schiffweiler Bereits im Herbst hat der Gemeinderat den Antrag der Grünen-Fraktion, ein Radverkehrs-Konzept für die Gemeinde zu entwickeln, einstimmig angenommen.

„Unsere Gemeinde ist wieder einmal spitze – von unten betrachtet!“ So kommentiert der Ortsverband Schiffweiler von Bündnis90/Die Grünen das Ergebnis des „Fahrradklima-Tests 2020“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der Schiffweiler bundesweit auf dem letzten Platz einstuft. Auch wenn Bürgermeister Markus Fuchs die Umfrage als „nicht repräsentativ“ abwerte, gestehe er doch Nachholbedarf ein, heißt es in einer Mitteilung der Grünen Schiffweiler weiter.

Dass die Gemeinde das unrühmliche Testergebnis „zur Kenntnis genommen und intensiv studiert“ habe, werten die Schiffweiler Grünen als Hoffnungszeichen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Hoffnungszeichen, dass sich der Bürgermeister als passionierter Radfahrer jetzt in besonderem Maße für einen „Fahrrad-Klimawandel“ in „seiner“ Gemeinde einsetzen wolle. „Sofort beginnen könnte er damit, indem er die wenigen bestehenden Radwege schon jetzt regelmäßig kontrollieren und reinigen lässt“, meint der Vorsitzende Steven Klein.