Gründach : Becherflechte mag das Garagendach

Heiligenwald Naturschutz vor Ort: Begrünte Dächer bieten Lebensraum für bedrohte Arten.

War schon der Nachweis der Flechten vor einigen Wochen auf dem begrünten Garagendach der Familie Becker-Baltes in Schiffweiler eine besondere botanische Überraschung (wir berichteten), so muss man einen neuerlichen Fund bei der Suche nach Lagerflechten auf den Steinen geradezu als kleine Sensation bezeichnen. Darauf weist Erwin Breit, Experte von der Naturforschenden Gesellschaft Delattinia mit Sitz in Landsweiler-Reden, hin. Es handele sich um die Gitter-Becherflechte (Cladonia cariosa), so Breit, die im Saarland bis vor zwei Jahren als nicht mehr vorkommend geführt wurde. Sie werde in allen Roten Listen Mitteleuropas als sehr selten oder stark gefährdet eingestuft. „Der Fund in Schiffweiler ist erfreulicherweise innerhalb eines Jahres der vierte Nachweis im Saarland. Die Funde sind somit eine Bestätigung des überdauernden Vorkommens im Südwesten Deutschlands“, erklärt Breit. Die Gitter-Becherflechte ist eine bodenbewohnende Art, die auf mineralischen, leicht lehmig-humosen Böden vorkommt. Sie bevorzugt sonnige und trockene Umgebungen, auch auf älteren Bergehalden könnte sie ihr Wachstumsoptimum vorfinden.Gerade begrünte Dächer mit mineralischem Substrat sind ideale Rückzugsorte für viele der gefährdeten Flechtenarten. Es bleibe zu hoffen, dass sich der Bestand von Cladonia cariosa im Saarland in den nächsten Jahren wieder stabilisiert, dazu müssen aber die bestehenden Habitate dokumentiert und geschützt werden.