Rund 1500 Menschen Großer Andrang beim Lichtkunstfestival in Reden (mit Fotos)

„Das haben wir so bisher nicht erlebt“, staunt Mareike Helbing immer noch ein wenig. „Die Leute hier sind unheimlich dankbar. Und offen.“ Zusammen mit Rolf Arno Specht, ihrem Kollegen von „Kystlys“, hat sie dafür gesorgt, dass der Erlebnisort Reden in den vergangenen 14 Tagen bunt leuchtete. Höhepunkt der Aktion war am Wochenende das Lichtkunstfestival „Lightnight Reden“, das großen Zuspruch fand. Allein zur Eröffnung am Freitagabend pilgerten rund 1500 Menschen ins Gelände des ehemaligen Bergwerks. Gästeführer Stefan Forsten und seine Kollegen zählten bis zu 100 Interessierte pro Führung: „Das war nicht vorhersehbar.“