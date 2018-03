Für den heutigen Montag, 26. März, 17 Uhr, laden Frauen aller Konfessionen zum Gottesdienst zum Weltgebetstag in das evangelische Gemeindezentrum in Heiligenwald ein. Der Weltgebetstag wird weltweit jedes Jahr am ersten Freitag im März gefeiert. Die Gottesdienstordnung wird von Frauen aller Konfessionen aus einem Mitgliedsland erstellt. Die Ordnung für den Weltgebetstags-Gottesdienst kommt in diesem Jahr aus Surinam. Aufgrund der Wetterverhältnisse musste der Gottesdienst am Freitag, 2. März, ausfallen und wird heute nachgeholt.