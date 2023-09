Glasfaserausbau in Schiffweiler verzögert sich Glasfaser kommt in Schiffweiler später

In der Gemeinde Schiffweiler werden die Tiefbauarbeiten für die geplanten Glasfaseranschlüsse auf das nächste Jahr verschoben. Das bestätigt der Schiffweiler Bürgermeister, Markus Fuchs, auf Anfrage unserer Zeitung. Nach den mittlerweile in anderen Gemeinden bekannt gewordenen Mängeln bei der Bauausführung hat die Deutsche Glasfaser entschieden, die Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Subunternehmen zu beenden“, so Bürgermeister Fuchs.