Gemeinderat Schiffweiler Freibad-Sanierung soll zügig angegangen werden

Nach der Entscheidung des Gemeinderates Schiffweiler über die Schließung des Freibades Landsweiler-Reden in der Badesaison 2023 (die SZ hat berichtet) will die Verwaltung jetzt zügig alle notwendigen Schritte zur Sanierung des Bades einleiten. Grundvoraussetzung ist jedoch die gesicherte Finanzierung, und die ist nicht ohne Fördermittel möglich. Nachdem feststeht, dass es neben den angedeuteten Fördergeldern des Bundes keine zusätzlichen Finanzspritzen des Landes geben wird, muss die Gemeinde ihre bisherige Antragstellung überarbeiten. Diese Vorgehensweise hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig befürwortet. „Wir haben eine positive Prognose“, machte CDU-Sprecher Mathias Jochum klar, der deshalb von „einem wichtigen Schritt in die Zukunft des Bades“ sprach. Ähnlich äußerte sich sein SPD-Kollege Mathias Mauermann. „Wir haben die Möglichkeit, ein zukunftsfähiges Bad zu sanieren“, meinte er, und damit werde auch „eine Attraktivitätssteigerung erzielt“. Arnold Ilgemann (Bündnis 90/Die Grünen) äußerte die „Hoffnung, dass nun endlich Zug in die Sache kommt“.