später lesen Gemeinderat Schiffweiler Gemeinderat bearbeitet viele Themen Teilen

Twittern







Wenn der Gemeinderat Schiffweiler am Mittwoch, 19. Dezember, zusammentritt, hat er eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. In der Sitzung geht es unter anderem um den Haushalt, Schulpolitik, E-Mobilität, Hundesteuer und das Pflegewohnheim in Heiligenwald.