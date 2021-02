Feuerwehrgerätehaus Schiffweiler wird neu gebaut : Schiffweiler setzt auf solide Zahlen

Schiffweiler Der Gemeinderat soll am 24. Februar den Haushalt für das Jahr 2021 verabschieden. Die Kita Stennweiler wird erst 2022 fertig.

Spannend für die Bürgerinnen und Bürger ist in jedem Jahr, was an Investitionen geplant ist. Das Thema Bildung und Betreuung steht hier an erster Stelle. Größtes und langwierigstes Projekt ist die Kita Stennweiler, deren neunzügiger Ausbau eine Summe von insgesamt rund sieben Millionen Euro verschlingen wird. Der Rohbau ist fast fertig, eröffnet wird sie erst im Jahr 2022. Probleme mit Baufirmen bei der Ausschreibung haben unter anderem dazu geführt, dass die Kita wesentlich teurer wird als ursprünglich geplant. Auf die Schwierigkeit, überhaupt genügend seriöse Angebote von Baufirmen zu erhalten, spricht Bürgermeister Fuchs an. Ausschreibungen entpuppen sich immer öfter als Überraschungspakete, die für die Kommunen teurer werden als geplant. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen für 2021 auf 4,72 Millionen Euro. 1,4 Millionen Euro sind für einen Anbau an der Walter-Bernstein-Grundschule Schiffweiler vorgesehen. Hier soll die Nachmittagsbetreuung ausgebaut werden. Ein völlig neues Gerätehaus soll für den Löschbezirk Nord entstehen. Die derzeit 71 Aktiven und 23 Jung-Feuerwehrleute dürfen sich auf ein modernes Gebäude freuen, das vor dem jetzigen Feuerwehrgerätehaus in Schiffweiler errichtet wird. Eine Million Euro wird dafür im Haushalt 2021 und 100 000 Euro für 2022 bereitgestellt. Das Innenministerium fördert diese Maßnahme mit 1,15 Millionen Euro. Anregungen, wie man eine zweckmäßige Halle für fünf Fahrzeuge konzipieren könne, habe man sich übrigens in Ibbenbüren geholt, verrät der Bürgermeister, der ja bekanntlich auch Chef der Wehr ist. Im Bildungsbereich soll der Digitalpakt Schulen sowie Luftreinigungsgeräte für alle Grundschulklassen umgesetzt werden. In Spielplätze soll ebenfalls investiert werden. Für den Spielplatz in Schiffweiler (200 000 Euro) wurden bereits Elemente gekauft, sie sollen im Frühjahr montiert werden. Für den Spielplatz Landsweiler-Reden sind 170 000 Euro geplant. Erstmals sind auch Mittel aus dem Gemeindetopf für die Entwicklung des Standortes Reden vorgesehen. Im Haushalt 2021 sind dies 75 000 Euro und nächstes Jahr 150 000 Euro.