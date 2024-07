Meinungsfreiheit ist kein Freifahrtschein für Diskriminierung Mit diesem Sticker will Schiffweiler klare Kante gegen rechte Parolen beziehen

Sie kleben an Laternenmasten und Verkehrsschildern. Sie verschandeln Fassaden und Unterführungen. Die Rede ist von einer Vielzahl an Aufklebern und Schmierereien, mit denen in Schiffweiler in letzter Zeit auffallend häufig verfassungsfeindliche Meinungen und Vorlieben kundgetan werden. Vor allem an Plätzen, an denen sich Jugendliche treffen, wie etwa der Skaterbahn in der Mühlenstraße in Landsweiler-Reden, erzählt Pressesprecherin Anika Engel, habe das längst überhandgenommen. Engel ist im Schiffweiler Rathaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und hat ein öffentlichkeitswirksames Mittel gegen diese Parolen entworfen.