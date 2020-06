Kostenpflichtiger Inhalt: Alm Reden : Verwirrung um die Redener Alm

Die Gastronomie der Redener Alm bleibt offen. Momentan ist aber nur der Kiosk offen und der größte Teil wie auf diesem Bild vom März geschlossen. Foto: Michael Beer

Landsweiler-Reden Die Gastronomie bleibt offen. An diesem Dienstag geht es bei einem Treffen um das Thema Standort-Management für den Erlebnisort.

Widersprüchliche Aussagen über die Zukunft der Hüttenwirte auf der Alm in Reden sorgten am Wochenende für Verwirrung. Anlass war die Sitzung des Ortsrates Landsweiler-Reden, bei der Bürgermeister Markus Fuchs berichtet hatte, dass der Pachtvertrag mit den derzeitigen Hüttenwirten Guido Geiger und Tom Schwarz zum 30. Juni auslaufe und von der IKS nicht verlängert werde. Auf SZ-Anfrage versicherte der Pressesprecher der Strukturholding Saar (SHS) Ludwin Vogel am Montag, dass die Alm auf der Halde „mitnichten“ am 30. Juni schließe und der Gastronomiebetrieb „ganz normal“ weitergehe. Es gebe überhaupt keinen Anlass für irgendwelche Spekulationen zu einer baldigen Schließung. Fakt sei, sagte Vogel, dass die Almwirte „bis auf weiteres“ weitermachen und die Sommersaison zu Ende bringen. Dann werde man weitersehen.

Der Schiffweiler Bürgermeister erläutert dazu etwas überrascht, nach seinem Kenntnisstand sei der Pachtvertrag nicht verlängert, die IKS stünde in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern. Das sei sein Kenntnisstand. Das bestätigt auch Almwirt Guido Geiger. Allerdings betreibe er die Gastronomie in dieser Saison noch so lange weiter, bis es einen Nachfolger für die Hütte gebe. Es müsse also niemand fürchten, auf dem Almplateau gänzlich ohne Bewirtung zu bleiben in den kommenden Wochen. Darauf habe man sich mit der IKS verständigt. Er selbst werde die Gastronomie aber definitiv nicht weiter betreiben. Das rechne sich nicht. Zugleich bleibe er mit seiner Gesellschaft „Alm Event Gastro“ an Bord, um im kommenden Jahr wieder Großveranstaltungen auf der Alm anzubieten.

Derzeit sei die große Hütte zwar noch Corona-bedingt geschlossen, aber am Kiosk bekommen Gäste Würstchen und Getränke. Montag und Dienstag ist Ruhetag, während der Woche ist ab 13 Uhr offen. Sonntag öffnet der Kiosk bereits um 11 Uhr. Dann gibt es bis 18 Uhr auch Kaffee und Kuchen. Da die Pandemie-Bestimmungen mittlerweile viele Lockerungen erfahren haben, findet an diesem Freitagabend mit der „Tropical Mountain Sunset Session“ auch wieder ein Event auf dem Alm-Gelände statt. Die Karten dazu, erzählt Geiger, waren binnen eines einzigen Tages ausverkauft. „Die Leute lechzen danach, draußen wieder etwas erleben zu können“, sagt Geiger. Er persönlich findet es schade, dass die Straße hinauf auf die Alm aus dem Rennen sei (die SZ berichtete). In der Vergangenheit habe es immer wieder Probleme gegeben zwischen Fußgängern und Gastronomieverkehr. Die Begegnungen seien immer wieder „ein Stressfaktor“.

Die Idee einer zweispurigen Almstraße hatte in den vergangenen Wochen die Gemüter vor Ort erhitzt. Die IKS hat die Idee daraufhin begraben. In der Frage nach einer Weiterentwicklung des Standortes Reden treffen sich an diesem Dienstag alle Beteiligten zu einer Gesprächsrunde. Bürgermeister Markus Fuchs sagt, dazu kämen Staatssekretäre vom Finanz-, Bildungs- und Umweltministerium sowie IKS und Vertreter aus der Gemeinde. „Es geht darum, wie wir einen Neustart hinbekommen“, sagt der Bürgermeister. In erster Linie gehe es jetzt darum, eine Standortmanagerin oder einen -manager zu installieren. Danach könne man in Ruhe an ein Konzept gehen. Ein Management für den Erlebnisort hält auch Christian Rau, Werkleiter der Neunkircher Tourismuszentrale, für wesentlich. Die Hamburger Agentur Erlebniskontor soll sich darum kümmern. Rau: „Wir brauchen jetzt die Moderation von außen.“ In den vergangenen Jahren habe sich jeder der Beteiligten in seinem Maße gekümmert. Aber der Standort Reden habe es „verstanden, eine unfassbare Menge an negativen Schlagzeilen zu produzieren“. Zentral sei es, jetzt einen einzigen Ansprechpartner zu installieren. Dazu bestehe auch Einigkeit.

Zu Wort gemeldet hat sich auch die SPD-Fraktion im Schiffweiler Gemeinderat. Die Idee einer Autostraße hinauf auf den Berg war bei ihr wie bei anderen Fraktionen des Rates auf Ablehnung gestoßen. Gleichwohl wolle sie aber die Entwicklung am Standort vorantreiben und keinesfalls verhindern. Die SPD habe immer wieder konstruktive Vorschläge gemacht: Etwa eine alternative Beförderung auf das Haldenplateau, um endlich den unteren Teil des Standortes mit dem oberen zu verbinden. Darüber hinaus solle investiert werden in die im gültigen Bebauungsplan verzeichnete Fußgängerbrücke vom Bahnhof zum Erlebnisort und in die ebenfalls schon im Bebauungsplan festgeschriebene insektenfreundliche Fußwegebeleuchtung.