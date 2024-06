Feine Küche inmitten der Natur Wo Currywurst auf Trüffelpasta trifft

Vor dem Tennisheim lädt der Itzenplitzer Weiher zum Spazieren gehen und Verweilen ein, dahinter bieten die Tennisplätze des TCH Grün Weiß Heiligenwald die perfekte Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. So idyllisch und von viel Grün umgeben präsentiert sich das Lokal von Mourad Hajjaj. Den Traum, sich eines Tages selbstständig zu machen, erzählt er in dem geräumigen und lichtdurchfluteten Gastraum mit Blick auf die Sandplätze, hat er schon lange. Als seine Vorgängerin im März vergangenen Jahres das Tennisheim in Heiligenwald verließ, hat er es gewagt. „Und es läuft gut“, verrät er.