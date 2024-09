Serie Zu Besuch im Garten Wo Farn die neue Heide ist

Mekka für Gartenfreunde? Das ist nicht übertrieben. Normalerweise pilgern bis zu 500 Interessierte am Tag der offenen Gartentür zum Heidegarten In der Schlanggasse. Nur in diesem Jahr erwarteten Olga und Michael Schell eigentlich niemanden. Zu schlecht war das Wetter vorhergesagt. „Das wird ruhig“, dachte sich das Ehepaar und stellte sich auf einen tiefenentspannten Sonntag ein. „Aber kurz nach 10 Uhr standen die ersten Gäste im Eingang.“ Mit festem Schuhwerk und Schirmen. Über den Tag wurden es rund 100, die sich vom Regen nicht abhalten ließen, der Heidegartenanlage mit ihren Moorbeeten, den Freilandorchideen, den Sukkulenten, dem kleinen Bachlauf nebst Teich und tropischen Seerosen und vielem mehr einen Besuch abzustatten. „Die Leute haben oft ein hohes Fachwissen“, staunt Olga Schell jedes Mal aufs Neue. „Wir lernen von ihnen.“