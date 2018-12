später lesen Polizeibericht Unbekannter fährt Fußgängerin an und gibt Gas FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Eine 17-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmorgen kurz nach sieben in der Querstraße in Schiffweiler bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht war die Frau auf dem provisorisch befestigten Gehweg unterwegs. red