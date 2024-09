Eintauchen in die Geschichte der Kriegsopfer Auf Spurensuche nach einem verschwundenen Kriegerdenkmal

„Wenn man in einem Gemeinderat sitzt, kommt es irgendwann dazu, dass man am Volkstrauertag an einem Ehrenmal steht und sich fragt, was es mit den Menschen, für die das Denkmal errichtet wurde, eigentlich auf sich hat“, erklärt der 67 Jahre alte Detlev Zägel. Er ist Vorsitzender des Historischen Vereins Schiffweiler und hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Geschichte der Kriegstoten auseinandergesetzt.