Erlebnisort Reden : Führung: Unterwegs „uff da Grub“ in Reden

Reden Führung durch den Erlebnisort mit Stefan Forster.

Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) teilt mit, dass unter dem Motto „Neues kennenlernen – Altem begegnen“ erneut eine öffentliche Gästeführung im Erlebnisort Reden durchgeführt wird. Die Teilnehmer lernen den 29 000 Quadratmeter großen Wassergarten des Erlebnisortes Reden kennen. Stahlgerüste der ehemaligen Sieberei und die mit Seerosen, Sumpfzypressen und Binsen bepflanzten Becken stellen einen außergewöhnlichen Kontrast dar. Die Führung mit Gästeführer Stefan Forster startet am Sonntag, 8. Mai. Los geht‘s um 11 Uhr an der Statue des „Redner Hannes“ am Bergwerk Reden 10, 66578 Schiffweiler. Die Teilnahme an dem ca. 90minütigen Programm kostet fünf Euro pro Person. Tickets online unter www.erlebnisort.reden.de