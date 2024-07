FSG Schiffweiler-Landsweiler FSG will nicht gleich dem Konzert hinterherlaufen

Nach Rang vier in der vergangenen Saison strebt die FSG Schiffweiler-Landsweiler in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost in der neuen Spielzeit einen Platz unter den ersten Fünf an. Spielertrainer Sascha Neumann sagt: „In der Rückrunde der vergangenen Saison hatten wir enormes Verletzungspech. Von daher war es ein großer Erfolg, einen so guten Tabellenplatz belegen zu können.“