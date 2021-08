Fußball-Verbandsliga Nordost : Babicius bringt Bildstock zum Verzweifeln

Kreis Neunkirchen FSG Schiffweiler-Landsweiler trotzt der Hellas ein Remis ab. Die anderen Mannschaften aus dem Kreis kassieren Niederlagen.

Die Bildstocker waren in der ersten Halbzeit vor knapp 350 Zuschauern dominant und erspielten sich mehrere gute Gelegenheiten. Doch entweder zielten die Gäste nicht genau genug – oder der starke Mantas Babicius im FSG-Tor war auf dem Posten. Die FSG Schiffweiler-Landsweiler lauerte auf Konter, Tore fielen vor der Pause aber nicht. Das änderte sich im zweiten Durchgang nur scheinbar. Ein vermeintlicher Treffer von Bildstocks Niclas-Arthur Göretz wurde in der 53. Minute wegen eines Handspiel zurückgepfiffen. Die Gäste blieben danach weiter tonangebend – und hätten nach einer Stunde in Führung gehen müssen. Der Bildstocker Lukas Schweitzer wurde im Strafraum der FSG freigespielt, brachte den Ball aber nicht im Tor unter.

Ganz nah dran an einem Punktgewinn war auch die SVGG Hangard bei der 1:2 (0:0)-Niederlage am Samstag bei der SG Thalexweiler/Aschbach. Trotz Unterzahl – Abduhl Kizmaz wurde nach 47 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gestellt – gingen die Hangarder in der 56. Minute durch Cameron Nitschki in Führung. Lukas Zapp (75. Minute) und Alexander Herz (85.) drehten die Partie aber mit zwei späten Treffern zugunsten der Gastgeber. Somit beginnt die Saison für die Mannschaft von Trainer Stephan Schock so, wie die letzte aufgehört hat. In der vergangenen Spielzeit lag Hangard zum Zeitpunkt des Abbruchs ohne Punkt am Tabellenende.