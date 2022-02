Diskussion um altes Volksbad : Zustand des Freibads sorgt für Wut und Ideen

Landsweiler-Reden Macht das Volksbad Landsweiler im Frühjahr wieder auf? So denken Nutzer des Bades über die aktuelle Situation.

„Darf ich mich auch zum Freibad äußern?“ Günter Spaniol, 74, baut sich vor dem Reporter auf. „Sie möchten etwas Wut ablassen,“ wirft Gemeinderatsmitglied Erwin Mohns von den Linken mit einem Lächeln ein. Die Politik werde es bei den nächsten Wahlen zu spüren bekommen, richtet sich Spaniol dann auch erst einmal an den Kommunalpolitiker. Was der nicht gerne hört. Es gäbe schließlich unterschiedliche Fraktionen, wehrt sich Mohns. Seit 50 Jahren, legt Spaniol dann los, habe er eine Dauerkarte. Den Wasserverlust in den Becken gebe es schon viele Jahre. Nichts sei geschehen. „Wir haben vor vier Jahren 3500 Unterschriften für den Erhalt des Bades gesammelt“, sagt Spaniol. Die vergangenen Jahre habe die Gemeinde nicht in den Erhalt investiert, nun hätten die Leute vor Ort „eine unheimliche Wutlage“. Die Pläne für eine Sanierung mit kleinerer Schwimmfläche – inakzeptabel.