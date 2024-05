Erlebnisort Reden Anmelden bis Ende Mai: Neuer Fotowettbewerb für Schau im Wassergarten Reden

Interessenten können sich unter Angabe des Namens und der E-Mail-Adresse unter info@erlebnisort-reden.de anmelden, um die Ausschreibungsunterlagen zu erhalten, so heißt es weiter. Alle Einsendungen müssen als digitale Bilddateien eingereicht werden, ohne optischen Passepartout oder Rahmen und ohne eingebundenes Logo oder Namen. Um sicherzustellen, dass die eingereichten Bilder den Anforderungen entsprechen, sind folgende Vorgaben zu beachten: Dateiformat: JPG, Farbmodus: sRGB, Bildgröße: maximal 8 MB, Pixelgröße: mindestens 2400 Pixel an der kürzesten Seite, Pixel: 300DPI. Eingereichte Werke, die bereits bei früheren Fotowettbewerben des Zweckverbandes Erlebnisort Reden in jeglicher Form (Dia, Datei, Print) angenommen oder ausgezeichnet wurden, dürfen nicht erneut eingereicht werden. Die ausgewählten Werke werden im Herbst in einer eindrucksvollen Outdoor-Fotoausstellung auf Alu-Dibond im Wassergarten des Erlebnisortes Reden präsentiert. „Diese Ausstellung bietet nicht nur eine einzigartige Möglichkeit, die Schönheit und Vielfalt der Architektur und Industriekultur des Saarlandes zu würdigen, sondern auch die Werke talentierter Fotografen zu bewundern“, sagt der Standortmanager Eric Schneider.