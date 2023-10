Mehrgenerationen - Angebot in Heiligenwald eröffnet Fitnesspark Heiligenwald - Ort für Körper und Geist

Trockenes, spätsommerlich warmes Wetter herrschte seit Wochen. Doch ausgerechnet am Donnerstagmittag zur Eröffnung des Mehrgenerationen-Fitnessparks im Schiffweiler Ortsteil Heiligenwald waren dunkle Regenwolken aufgezogen. Und die sorgten dann in regelmäßigen Abständen für heftige Schauer. Die gute Stimmung konnte das Wetter bei den zahlreichen Gästen dennoch nicht trüben, schließlich feierten sie all gemeinsame die Realisierung einer lang gehegten Idee.