Einweihung an der Kirmes Schiffweiler nutzt nun ganz offiziell „eines der modernsten Feuerwehrgerätehäuser in der Umgebung“

Ende Oktober letzten Jahres war der Löschbezirk Nord der Freiwilligen Feuerwehr Schiffweiler aus seiner Behelfsunterkunft in der Stennweilerstraße in das neue Feuerwehrgerätehaus am bisherigen Standort umgezogen (Die SZ hat berichtet). Neun Monate später wurde der Neubau am Freitagabend offiziell eingeweiht.