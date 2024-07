Workshops, Entdeckungstouren und Mitmach-Aktionen Ferienprogramm: Von Fledermaus bis Plüschmaus

Waldparcours für die Kleinsten: Am 18. Juli verwandelt sich der Wassergarten in einen spannenden Waldparcours des Saarforst. Unter dem Motto „Spazieren gehen und Waldmeister werden!“ lernen Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter an acht Stationen Wissenswertes über das Leben im Wald. Der Parcours ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet, und jeder kann individuell starten. Eine Anmeldung vor Ort, um die Laufkarte zu erhalten, genügt. Grundschul- und Kindergartenkinder erhalten jeweils noch kleine Überraschungen als Belohnung.