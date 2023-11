Ein bisschen so wie Martin sein So bereiten sich die Kinder auf die Feier zu St. Martin in Schiffweiler vor

„Also, da war der Ritter mit dem Schwert und der Bettler im Schnee. Der hatte Löcher in den Kleidern und der Sankt Martin hat deshalb seinen Mantel geteilt“, fasst die sechs Jahre alte Leonie die Geschichte um den Heiligen Martin knapp und doch genau auf den Punkt zusammen. Sie ist eins von 75 Kindern, die aktuell in der Kita St. Martin im Bereich der Regelplätze betreut werden. Die Einrichtung der Kita gGmbH hat, wie auch die Pfarrkirche im Ort, den Heiligen Martin zum Namenspatron. Auf die Frage, ob sie denn auch schon einmal geteilt habe, nickt sie mit ihrem braunen Lockenkopf: „Ja, an Halloween hab ich ganz viele Süßigkeiten bekommen, die habe ich mit den Kindern geteilt, die keine hatten.“