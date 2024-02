Fastnachtsumzug in Heiligenwald Regen gab’s nur in Form von Gutzjer

„Das Wetter wird uns in diesem Jahr wohl nicht so verwöhnen, wie im vergangenen“, hatte der Heiligenwalder Ortsvorsteher Mathias Mauermann ein paar Tage vor dem Umzug noch leicht pessimistisch orakelt. Vollkommen zu Unrecht, wie sich am Dienstag raus stellte. Zwar grinste sie Sonne eher verdeckt in Richtung der Heiligenwalder Faaseboze, aber nicht ein Tropfen Regen verwässerte die Stimmung. Und die war, wie immer, wenn sich der Zug von der Karlstraße bis zur Jahnturnhalle schlängelt, top. „Bei uns is das immer so. Das wär aa net annersch, wenn’s rääne däd“, gab daher auch „e besonnerscht sießes Helljewalder Hexje“ zu verstehen.