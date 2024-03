Schiffweiler Ex-Minister Mörsdorf berichtet von seinem Jakobsweg

40 Tage Fasten ohne Alkohol und Schokolade, so verrät Mörsdorf in dem Buch, macht er einmal im Jahr auch. Aber er freut sich stets auf die sechs fasten-freien Sonntage zwischen Aschermittwoch und Ostern und er outet sich auch bei französischem Käse und Wein in Burgund als absoluter Genießer. Gelegentlich haben auch schon mal frühere Ministeriumskollegen, Familienmitglieder, Verwandte oder Gäste aus dem Saarland Mörsdorf auf einer seiner Pilgeretappen begleitet, so auch einen Tag mal die Mettlacher Bierkönigin. Was leider fehlt in seinem Buch: Eine Liste möglicher Übernachtungsmöglichkeiten samt Preisgestaltung für Interessenten, die beim Lesen selbst Lust bekommen, bald mal auf Mörsdorf Spuren zu pilgern.