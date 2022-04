Aktion in Schiffweiler : Mitten im Leben trotz Demenz

Schiffweiler Aktionswoche in Schiffweiler: Evangelische Kirchengemeinde beteiligt sich an der „Woche für das Leben“

Die bundesweite ökumenische Initiative „Woche für das Leben“ rückt in diesem Jahr das Thema „Demenz“ in den Mittelpunkt. Das ehrenamtliche Team des Café Segens der Evangelischen Kirchengemeinde Landsweiler-Schiffweiler beteiligt sich mit einem umfangreichen Programm an der Aktionswoche. Die „Woche für das Leben“ findet vom 30. April bis 6. Mai statt. Petra Nix, ehrenamtliche Leiterin des Café Segens der Kirchengemeinde, sagt: „Das Thema Demenz nimmt seit langem großen Raum in der Gemeindearbeit ein“. Regelmäßig fänden demenzfreundliche Gottesdienste statt. Herzstück ist aber das Café Segen, ein niedrigschwelliges Entlastungsangebot. Zweimal die Woche finden an Demenz erkrankte Menschen in den Räumen des Evangelischen Gemeindehauses Schiffweiler Kaffee und Kuchen, vor allem aber Gespräche und Gesellschaft. 15 Ehrenamtliche aus den Kreis der Engagierten des Cafés haben nun das Programm für die „Woche für das Leben“ erarbeitet und zusammengestellt.